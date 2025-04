Juventusnews24.com - Mercato Juventus, è rebus prestiti: da Kolo Muani a Conceicao passando per Renato Veiga, chi resta e chi va

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, è: daper, chi puòre e chi va al termine di questa stagioneL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della rosa dellache attualmente sono in prestito e per i quali a fine stagione andrà risolta la situazione.Per quanto riguarda il prestito dil’idea della Juve è quella di trovare un nuovo accordo col PSG, anche se non è ancora del tutto scontato. Stesso scenario con il Porto per, mentredovrebbe tornare al Chelsea.Leggi sunews24.com