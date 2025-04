Dayitalianews.com - E’ morto Val Kilmer: il famoso attore aveva 65 anni

Celebri le interpretazioni di Batman e Jim Morrison.L’statunitense Valall’età di 65. La notizia è stata diffusa dal New York Times. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una polmonite. L’è noto per aver recitato in ‘Top Gun’, nel ruolo di Jim Morrison in ‘The Doors’ e in quello di Batman in ‘Batman Forever’.ieri sera – martedì 1 aprile – a Los Angeles, circondato dalla famiglia e dagli amici, ha detto sua figlia, Mercedes, in una e-mail ad Associated Press., l’più giovane mai ammesso alla prestigiosa Juilliard School, ha interpretato ruoli di successo sin dagli inizi della sua carriera; la svolta è arrivata nel 1984 con la parodia di spionaggio ‘Top Secret!’, seguita dalla commedia ‘Real Genius’ nel 1985.