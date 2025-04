Quifinanza.it - Ferrero è l’italiano più ricco secondo la classifica Forbes dei miliardari

Leggi su Quifinanza.it

La2025 spalanca il sipario sul palcoscenico dorato delle grandi ricchezze globali, confermando Giovannicome primo italiano in, anche se soltanto al 41º posto su scala mondiale. Seguono Andrea Pignataro, in forte crescita, e l’emergente Giancarlo Devasini. Sul fronte internazionale, Elon Musk scalza nuovamente tutti, riprendendosi la vetta davanti a Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, in una gara dominata dalla tecnologia e da miliardi che crescono a vista d’occhio.guida ladei più ricchi in ItaliaNonostante l’Italia non riesca a posizionare nessuno tra i primissimi della graduatoria globale, Giovanniresta il nome di punta nazionale con un patrimonio di circa 38,2 miliardi di dollari. L’imprenditore dolciario mantiene la leadership italiana, ma scivola a livello internazionale a causa dell’ascesa vertiginosa di altri patrimoni.