Telecamere investimento per multare

"Dieci nuoveai varchi e inversioni di marcia. Ma a chi giova davvero tutto questo?". Se lo domanda il capogruppo di Fratelli d’Italia in comune a cesena Marco Casali, che torna a criticare la politica di estensione della ztle l’inasprimento delle relative regole. "Gli effetti sono sempre più evidenti: il centro storico si svuota, i cittadini vengono disincentivati a frequentarlo – afferma –. Dopo l’aumento delle tariffe dei parcheggi, che già spingono molti a preferire altre mete dove sostare è gratuito, basti pensare al centro Montefiore, ora arrivano ulteriori restrizioni. Forse conviene davvero fare una passeggiata o dello shopping altrove". "Ma ciò che lascia davvero perplessi – prosegue Casali – è la logica con cui si scelgono le priorità di spesa. Prendiamo ad esempio la zona di Via Mura di Porta Fiume: da residente, posso testimoniare che la presenza di auto non autorizzate è pressoché inesistente.