Cresce il circolo di Fabriano. Arriva il Trofeo Kinder

Cala il sipario sulla seconda edizione del torneo Città didi tennis, manifestazione di 3ª e 4ª categoria organizzata dalSporting Club. Il torneo, inserito nel circuito promosso dalla Regione Marche, ha registrato un grande successo di partecipazione con circa 100 tennisti di categoria iscritti, numeri importanti per unche ha iniziato la propria attività solo nel gennaio 2024 e dunque era soltanto alla seconda edizione di un torneo praticamente agli esordi, ma già qualificato. Nelle finali degli Open, Valerio Moretti (Tc Ottrano) ha conquistato il titolo maschile superando Loris Rossi (Vico Tennis) in un match combattuto, conclusosi con il punteggio di 6-4, 3-6, 10-5. Nel femminile, affermazione netta di Giulia Giorgi (MTA Jesi) che ha regolato nell’atto conclusivo Annalisa Paffarini (Tennis Training) per 6-3, 6-2.