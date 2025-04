Sport.quotidiano.net - Basket serie b. L’Use recupera stasera contro Pavia

Con negli occhi ancora gli oltre 100 punti segnati domenica scorsaBorgomanero, il pubblico delComputer Gross è pronto a tornare sugli spalti del Pala Sammontana per sostenere i ragazzi di coach Valentino nel difficile impegno odierno. La gara è il recupero del match non disputato sabato 22 marzo per la chiusura dell’impianto a causa dell’allerta meteo. I lombardi hanno 20 punti in classifica, quattro in più dele sono reduci dalla vittoria casalingala capolista Etrusca San Miniato. "Sarà un’altra gara molto difficile, uno sdiretto nella bagarre play-off, che per noi era difficile raggiungere visto che partivamo da appena 6 punti, ma adesso che siamo in ballo vogliamo ballare fino in fondo – spiega il tecnico biancorosso –. Per fortuna, grazie alla grande prestazioneBorgomanero abbiamo potuto gestire il roster, conservando energie per la gara odierna".