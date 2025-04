Ilfattoquotidiano.it - Casanova non era davvero un casanova. “L’immagine di playboy? Appiccicata addosso per motivi di marketing”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In vita fu un sacco di cose, ma noi posteri – un po’ distratti e un po’ ipocriti – ce lo ricordiamo solo per un ruolo, a tal punto che il cognome (“normalizzato” con l’iniziale minuscola) è diventato un sostantivo parecchio diffuso. Il 2 aprile del 1725 nasceva a Venezia Giacomo. Un uomo dalle mille risorse e dalle infinite passioni, anche se noi oggi lo rammentiamo spesso per il grande interesse che avrebbe nutrito nei confronti dell’universo femminile.E siccome la Storia è una gran cosa e il chiacchiericcio molto meno, può essere buona cosa ricordare in maniera possibilmente obiettiva l’anniversario sulla base di due esperti in materia: il giornalista e scrittore Alessandro Marzo Magno, che ha scritto una corposa biografia dedicata al personaggio, ed Elena Grazioli, assegnista di ricerca all’Università degli Studi di Milano che ha pubblicato nel 2023 il libro Se non vado errato coi ricordi.