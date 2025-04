Lanazione.it - C’è bagarre al vertice dopo la coppia di testa

Lanciarsi in pronostici è ancora difficile, perché ci sono ancora diverse gare da recuperare. Ecco perché la classifica del campionato di Terza Categoria è in continua evoluzione, fra posticipi e recuperi. Partiamo dai primi: Atletico Esperia – Colonnata si è giocata lunedì scorso e sono stati i padroni di casa a prevalere con un netto 4-0 (recante le firme di Pazzaglia, Algenti, Migliorucci e Pelli) che permette loro di consolidare l’ottava posizione salendo a 41 punti. Posticipo anche per il Prato Nord U21, impegnato domenica scorsa in casa al Galleni contro il San Piero. Ai ragazzi di coach Rauseo, che com’è ormai noto disputano il campionato di Pistoia, non è però andata bene: gli aglianesi si sono infatti imposti per 2-0, relegando i giovani pratesi sempre più al penultimo posto del girone.