Anteprima24.it - Palomonte: rapinò la farmacia, 22enne esce dal carcere e va ai domiciliari

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiArrestipresso l’abitazione dei genitori per l’operaioresidente nel comune di, C. Z., autore della rapina a mano armata avvenuta ai danni di unadi Eboli.A stabilire la misura degli arresti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che, nelle scorse ore, nell’ambito dell’udienza preliminare di convalida degli arresti, ha accolto la richiesta di revoca della misura di detenzione inavanzata dal legale difensore del, l’avvocato Sergio Parisi, decretando così gli arrestipresso l’abitazione dove il giovane è residente a.Erano le 8.30 di sabato 29 marzo 2025 quando C. Z., giunto in unasita in pieno centro abitato a Eboli, armato di pistola a salve modificata e con il volto coperto dal passamontagna, minacciò i dipendenti facendosi consegnare il primo incasso del giorno, ben 260 euro.