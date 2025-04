Ilrestodelcarlino.it - Di Lena, cento partite con la maglia del Romagna: "La meta contro Paganica per festeggiare"

In occasione del match di due settimane fail, Roberto Diha festeggiato la sua centesima partita con ladelRfc, compagine di rugby con base a Cesena. Di, classe 1998, fa parte dell’ormai nutrito gruppo di centenari ‘nati’ con il progetto delle selezionie delUnder 18 Elite, con cui ha giocato nella stagione 2016-2017, concludendo il percorso delle giovanili iniziato con il Cesena Rugby, e ‘cresciuti’ con la prima squadra, di cui ormai è uno dei veterani. Un traguardo onorato nel migliore dei modi, con una vittoria sul filo di lana arrivata proprio grazie ad una sua: "Sicuramente è stato un bel modo perle 100 presenze, me la ricorderò a lungo questa, così come mi ricordo bene la prima che ho segnato: avevo esordito da poco in prima squadra (stagione 2017-18, partita di andata con il Florentia, in cui segnò una doppietta) e stavo ancora prendendo le misure a questa nuova dimensione con ritmi diversi rispetto alle categorie giovanili.