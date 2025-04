Ilrestodelcarlino.it - Stoccate vincenti,. Lugo vola dritta in A2. Nel 2018 era ancora in C2

Risultato storico per la Società Schermistica Lughese, promossa in serie A2 per la prima volta. Una scalata iniziata nelcon la promozione dalla C2 alla C1, bissata nell’anno successivo con il salto in B2. Nel 2022, è arrivato il salto in B1 e venerdì scorso, dopo tre stagioni. quella in A2. L’impresa è stata compiuta a Piacenza dalle atlete lughesi Ilaria Battazza, Sofia Billi, Bianca Margotti e Isabella Signani, accompagnate dal maestro Guido Marzari, fattesi valere già dai gironi eliminatori dove hanno battuto Club Scherma Firenze e il Club Scherma Koala di Reggio Emilia, perdendo soltanto con il Club Scherma Roma. Negli ottavi di finale, le spadiste hanno avuto ragione delle avversarie piemontesi del Circolo Scherma ’Giuseppe Delfino’ di Ivrea poi nei quarti hanno superato la Malaspina Massa.