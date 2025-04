Ilfattoquotidiano.it - È il giorno dei dazi Usa. Le possibili conseguenze su economia mondiale e benessere dei cittadini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È ildi uno degli annunci più attesi dall’inizio della presidenza di Donald Trump. Nel pomeriggio il tycoon, stando alle anticipazioni, ufficializzerà isulle importazioni da tutti i Paesi partner. L’incertezza sulla portata dell’offensiva nelle ultime settimane ha innervosito i mercati e pesato anche sulla fiducia dei consumatori statunitensi, per i quali le nuove tariffe rischiano di tradursi in aumenti dei prezzi. Un paper della britannica Aston business school, di cui ha dato conto il Financial Times, ha provato nel frattempo a quantificare attraverso l’analisi econometrica l’impatto di una guerra commerciale sull’e suldei. Arrivando alla conclusione che nel caso peggiore la ricchezza globale si ridurrebbe di 1.400 miliardi di dollari e l’inflazione statunitense esploderebbe.