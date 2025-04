Com’è morta Addio a suor Paola personaggio della tv e tifosissima della Lazio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è spenta a 77 anni, figura amata e conosciuta in tutta Italia per la sua passione per lae per le sue apparizioni televisive nella storica trasmissione “Quelli che il calcio”. La notiziasua morte è stata comunicata da Guido De Angelis durante una serata dedicata a “Long John” a Roma.era malata da tempo. Nata Rita D’Auria a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, il 25 gennaio, giornoconversione di San Paolo,si trasferì a Roma a vent’anni. Qui, ha abbracciato la vita religiosa e la sua vocazione, diventando un simbolo di generosità e impegno sociale. La sua presenza è stata un punto di riferimento non solo per i tifosi, ma anche per le tante persone che hanno beneficiato delle sue iniziative caritatevoli. La sua notorietà è cresciuta anche grazie alla partecipazione alla trasmissione televisiva “Quelli che il calcio”, condotta prima da Fabio Fazio e poi da Simona Ventura, dovediventò untanto amato dal pubblico.