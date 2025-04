Ilrestodelcarlino.it - "Vergara sa essere devastante. Modulo? Non sono integralista"

"Mi aspetta un compito intrigante, che potrebbe aprire scenari importanti per la mia carriera". No, nonle prime parole di mister Davide Dionigi da allenatore della Reggiana, ma in attesa che si presenti al popolo granata abbiamo pescato alcune sue dichiarazioni negli anni, come la frase d’apertura, pronunciata nell’estate del 2022 alla presentazione col Cosenza. E anche quella di oggi sarà un’occasione intrigante, visto anche il rinnovo automatico in caso di salvezza. Sempre tre anni fa, disse. "Amo il calcio propositivo, che ha vantaggi e svantaggi. Il? Ho giocato con la difesa a quattro ma anche a tre, ma conta altro". Vero, situazioni diverse: un conto è impostare una squadra in estate, un conto è subentrare ad aprile, ma le ideequelle. Dionigi ha rimediato sei esoneri, ma nel 2020 fece molto bene: salvò l’Ascoli dalla retrocessione, e nella stagione successiva subentrò a Brescia.