Ilmessaggero.it - Val Kilmer, morto l'attore americano: aveva 65 anni. La figlia: «Stroncato da una polmonite». Fu Iceman in "Top Gun "

Leggi su Ilmessaggero.it

E'a 65l?statunitense Val. Fu popolarissimo negliOttanta e Novanta per diversi ruoli, tra cui quello di Jim Morrison in The Doors, di Batman.