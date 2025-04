361magazine.com - Su 3021 di Angela Baraldi (e sul perché ho lasciato MowMag)

“Vi prego fermatemi”. Immaginatevi questa scritta fatta col sangue, sulla parete di una scena del crimine. Oppure sullo specchio di un bagno, un cadavere da qualche parte nei pressi. Il fatto è che, a passare di palo in frasca, ci ho preso gusto, e in fondo l’idea di proseguire lì dove mi ero fermato giusto qualche ora fa non mi dispiace affatto. Anzi. Sono partito, più o meno, partendo dal rapporto tra pop e morte, il tutto prendendo il la da una visita imprevista a Talponia, a Ivrea (qui https://361magazine.com/il-pop-puo-cantare-di-tutto-dalla-vita-alla-morte-cosmo-e-antonella-ruggiero-ne-sono-la-prova/), per poi proseguire parlando di divani e di canzoni (qui https://361magazine.com/canzoni-da-divano-divagazioni-intorno-alla-musica-di-simona-severini/), foto onnipresenti di Simona Severini su un divano a fare da bussola mentre mi muovo da fermo sul mio, di divano.