Quifinanza.it - Stipendi troppo bassi al Sud, cresce il divario con il Nord Italia

Leggi su Quifinanza.it

L’è un Paese sempre più diviso sul fronte dei redditi. I dati recentemente diffusi dall’Istat mostrano infatti una realtà preoccupante, fatta di disparità profonde tra ile il Sud. Le disuguaglianze economiche non sono solo una questione di numeri, perché la divisione tra le due macroaree ha un impatto significativo anche sulle opportunità di crescita, sul benessere delle famiglie e sulla coesione sociale.Iltrae SudSecondo l’ultimo report dell’Istat, pubblicato a marzo 2025, nel 2024 la percentuale dini a rischio povertà o esclusione sociale si è registrata maggiormente al Sud, dove ha raggiunto il 39,2%, contro l’11,2% del-Est. Si tratta di una differenza evidente, che riflette non solo la disuguaglianza nei redditi, ma anche un accesso molto più limitato alle risorse fondamentali per una vita dignitosa:istruzione;servizi sanitari;opportunità lavorative.