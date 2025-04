Ilfattoquotidiano.it - Malagò apre il palio per la successione e convoca una riunione segreta. Ipotesi: si defila o lancia Diana Bianchedi

Adesso c’è una data, e anche un luogo: mercoledì 16 aprile, alle ore 15.30, nella sala giunta del Foro Italico, cominceremo a sapere qualcosa in più sul dopo. Il numero uno del Coni hato tutti i presidenti federali per unain cui discutere “il futuro dell’ente”: nessuno sa di preciso cosa abbia in mente, ma probabilmente in quella sede indicherà il suo successore, o almeno chi vorrebbe che fosse. La lunghissima volata verso le elezioni del Comitato Olimpico si trascina da mesi (sono statete ufficialmente a dicembre, non si parla d’altro ancora da prima) eppure non sono davvero cominciate. Tutto, infatti, ruota intorno a Giovanni, signore assoluto dello sport italiano negli ultimi 12 anni, figura troppo ingombrante perché si possa muovere nulla fino a quando ci sarà lui di mezzo.