Andreucci e Briani super Trionfo in Val d’Orcia

Paoloe Rudy, portacolori della Scuderia Ro Racing, hanno trionfato con la Citroën C3 Rally2 del Team HSport, equipaggiata con pneumatici Mrf Tyres, nel Rally della Val, gara organizzata da Radicofani Motorsport (Siena), secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2025. Perè stata una gara in crescendo, con una rimonta già nella giornata di sabato che lo ha proiettato in seconda posizione, seguita da un dominio nella giornata finale di domenica, dove ha fatto segnare tre migliori tempi su tre prove del primo giro, portandosi al comando e mantenendo il primato della classifica fino al traguardo. Il prossimo appuntamento nel campionato italiano Terra per Paolosarà il Rally Adriatico, in programma il 3 e 4 maggio prossimi.