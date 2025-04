Ilrestodelcarlino.it - Scocca l’ora del big match. A Fermignano c’è attesa per l’arrivo dei leoncelli

Alla terz’ultima giornata c’è stato un cambio al vertice. A guidare la graduatoria è ora la Jesina, che ha sorpassato di una lunghezza la Fermignanese, ma come vuole il calendario sabato le due compagini si incontreranno tra loro (a) e quindi tutto ritorna in ballo anche se molto probabilmente per tirare le conclusioni si dovrà attendere l’ultima giornata, quando la Fermignanese andrà in trasferta a Gabicce e la Jesina ospiterà il Moie. Di certo il successo di una delle due nel bigdi sabato potrebbe lasciare la sua impronta ad iniziare dal morale. Un punto a testa nel derby tra Lunano-Fermignanese. "Domenica la squadra ha confermato ancora una volta l’ottimo momento di forma portando a casa un altro risultato utile positivo- spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici- Come da pronostico è stata una partita molto combattuta, con grande agonismo in campo, dove entrambe le squadre non hanno mai mollato un centimetro fino al fischio finale.