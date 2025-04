Sport.quotidiano.net - I rivali domenica sono attesi dal Tau Altopascio. "Il Ravenna può solo vincere»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Com’è il morale in casa? Ci si rende conto che il primo posto è una missione molto complicata, ma nessuna voglia di fare regali. Lo ha detto Francesco Manuzzi, autori di 11 gol in questa stagione, uno anche contro il Corticellascorsa: "La delusione per il ko nel derby di Forlì è passata ed è stata gestita al meglio. Dopo sconfitte e delusioni in partite così importanti, c’è spesso l’incognita del contraccolpo psicologico. La partita successiva è sempre molto delicata. Tuttavia, col Corticella si è visto invece l’entusiasmo che abbiamo e la voglia di non mollare la presa".adc’è però una partita difficile: il Tau è quarto e all’andata uscì imbattuto (0-0) dal Benelli. "Ci aspetta un’altra partita molto difficile, ma sappiamo che il nostro obiettivo è quello di fare punti.