Ilfattoquotidiano.it - “Nella strage Pizzolungo ho perso la mamma e i miei fratellini. Dopo 40 anni non abbiamo ancora la verità”

Sua madre stava perdendo tempo: Giuseppe e Salvatore, i suoi due fratelli gemelli che avevano appena sei, quella mattina avevano deciso di fare i capricci. Lei, invece, dine aveva dieci e non intendeva fare tardi a scuola. Chiese quindi di poter andare con una vicina di casa, che avrebbe fatto lo stesso tragitto per accompagnare sua figlia. È solo per questo motivo che Margherita Asta è sopravvissuta alladi. “A volte mi chiedo: perché proprio io? Forse solo perchè qualcuno doveva rimanere per mantenere viva la memoria di questa storia”, racconta al Fatto Quotidiano nel quarantesimoversario della. Era la mattina del 2 aprile del 1985 quando Barbara Rizzo, ladi Margherita, stava accompagnando a scuola i due gemellini. Con la sua Volkswagen Scirocco percorreva la strada provinciale verso Trapani, quando all’altezza di, una frazione marinara di Erice, si affiancano due auto: una Fiat Argenta blindata e una Ritmo.