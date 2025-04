Movieplayer.it - Val Kilmer, star di Top Gun e Batman Forever, morto a 65 anni

Amato interprete die Jim Morrison, Vala Los Angeles il 1 aprile 2025 all'età di 65per le conseguenze di una polmonite. Tutti lo ricordano giovane e seducente nei pdel Re Lucertola Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone. Oggi il mondo del cinema piange Valieri 1 aprile 2025 all'età di 65per le conseguenze di una polmonite, come ha confermato la figlia Mercedes al New York Times. L'interprete di pellicole come, Top Gun e Tombstone, da diversicombatteva contro un cancro alla gola che gli aveva causato la perdita della voce. Forte di una solida carriera che gli ha permesso di diventare uno degli interpreti pià richiesti negli'80 e '90, .