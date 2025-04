Sport.quotidiano.net - La curiosità Mister Calabro col vice Padovano lavorano da sempre su queste situazioni di gioco. Azzurri, tre punti arrivati da una palla inattiva

Treda calcio piazzato. La Carrarese ha riscoperto domenica quanto possano essere determinanti le palle inattive. Il gol che ha sancito la vittoria sul Bari è stato frutto di un ben congeniato schema da calcio d’angolo che ha liberato al cross il sinistro “educato“ di Cicconi per l’inzuccata di Guarino. A bordo campoed il suo secondo, il “maestro“ dei calci da fermo, si sono subito dati il “cinque“ come segnale d’intesa. La squadra azzurra dalavora molto sudiche soprattutto nell’anno passato avevano dato tante soddisfazioni. In Serie B le difficoltà sono naturalmente aumentate perché la maggior parte delle squadre dispone di più centimetri e fisicità della Carrarese. I gol da, esclusi i due calci di rigore, sono comunque saliti a tre, tutti da corner.