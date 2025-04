Calciomercato.it - Il cambio di proprietà non basta: 15 giorni per evitare la penalizzazione

Il nuovo patron deve fare in fretta per non incorrere nelle sanzioni della Figc: possibile una sottrazione di puntiCorsa contro il tempo. Si avvicina il momento delle scadenze per le società calcistiche italiane ed è un momento particolarmente importante. Pagare o essere penalizzazioni, non c’è altra scelta quando si tratta di questo tipo di scadenza.Ildinon: 15perla(LaPresse) – Calciomercato.itI club di Serie A hanno tempo fino al 16 maggio per presentare la documentazione dell’avvenuto pagamento di stipendi, ritenute e contributi fino al terzo trimestre (1 gennaio-31 marzo 2025). Meno tempo a disposizione invece per i club di Serie B e Serie C: in questo caso la prossima scadenza è il 16 aprile. Entro quella data occorrerà dimostrare di aver pagato tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (anche relative ad incentivi all’esodo dei tesserati), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti per il mese di febbraio 2025.