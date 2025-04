Sport.quotidiano.net - Le Rappresentative. Giovanissimi B U14 . Allievi Under 16 oggi in campo

14 e16 ina San Gimignano (rispettivamente ore 15 e 17) per la Coppa Marco Orlandi. È già un avvio rilevante, visto che i ragazzi che difendono i colori della provincia dovranno confrontarsi in entrambe le gare con i coetanei del circondario fiorentino, il più forte se non altro per il bacino di utenza. In un girone che annovera anche le selezioni di Prato, Grosseto, Arezzo. Nell’altro, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali e successivamente il passaggio alle finali del tabellone. Si giocaal centro sportivo Santa Lucia della città turrita. Come ha detto a suo tempo Carlo Forte (foto), delegato della Figc di Siena, lo staff tecnico ha conosciuto delle variazioni.