Sport.quotidiano.net - Il Bologna fa tre passi nella finale. Orsolini dà spettacolo per il ct. Non si ferma il miracolo Italiano

Leggi su Sport.quotidiano.net

dall’inviatoGianmarco Marchini Tre spazzolate a togliere la polvere sopra un sogno. Il tre a zero del Castellani spalanca alle porte di unadi Coppa Italia chiuse da cinquantuno lunghi anni. Tutte le vie della logica portano a Roma. Sentenza senza appello, un’andata senza ritorno, perché il 24 aprile al Dall’Ara il rischio è di una passerella. Troppo forti i rossoblù di Vincenzo, una squadra in evidente stato di grazia, e troppo debole l’approccio di un Empoli con la testa forse già a un’altra ‘’, quella salvezza di domenica in casa contro il Cagliari. Le scelte iniziali tradiscono le diverse priorità:schiera l’abito delle grandi occasioni, dalla testa ai piedi, con Skorupski, la coppia Lucumi-Beukema, Ferguson, Freuler etutti titolari. Il monday night con il Napoli di Conte è un pensiero lontano.