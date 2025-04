Tvzap.it - Cinema in lutto, addio per sempre al leggendario attore

L'americano Val Kilmer, noto per i suoi ruoli iconici come Jim Morrison e Batman, oltre ad essere stato il co-protagonista di Top Gun insieme a Tom Cruise, è deceduto a Los Angeles all'età di 65 anni a causa di una polmonite. La triste notizia è stata confermata dalla figlia, Mercedes Kilmer.