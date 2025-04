Veronasera.it - «Per gli spostamenti in Valpolicella poche alternative alle auto»

Leggi su Veronasera.it

Questa sera, 2 aprile,20.30 nell’auditorium delle scuole di Negrar, in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, i circoli PD dellapropongono un incontro sui temi della mobilità dal titolo: "sostenibile: prospettive del trasporto pubblico". Parteciperanno, in qualità di.