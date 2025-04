Ilrestodelcarlino.it - Atletica, convention Fidal. Pettorossi guest star

Cesena ha ospitato la prima ‘Atleti’ dellaEmilia-Romagna, un evento innovativo che ha riunito il mondo dell’e delle istituzioni sportive per affrontare tematiche cruciali per il futuro di questa disciplina. L’iniziativa, organizzata dalla commissione atleti del comitato regionale Emilia Romagna, ha visto la partecipazione dei consiglieri nazionaliEster Balassini e Carlo Cantales, del presidenteEmilia-Romagna Alberto Morini, dei consiglieri regionali Luca Galletti e Barbara Valdifiori (che è anche presidente dell’Endas Cesena) e dell’intera Commissione Atleti, la prima commissione regionale di questo tipo in Italia. Un segnale chiaro di quanto l’Emilia-Romagna voglia investire nell’ascolto e nella valorizzazione dei propri atleti. Uno degli interventi più attesi è stato quello di Diego Aldo, velocista e olimpico a Parigi 2024, che ha condiviso la sua esperienza su come riesce a conciliare lavoro e allenamenti ad alto livello.