Sport.quotidiano.net - Pallamano A Silver: successo di misura a Faenza contro Lanzara. Il Romagna vince in rimonta. Stabellini, penalty decisivo

2423: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 6, Lega 4, Garau, Ceroni 1, Ariotti, Guerrero, G. Mengoli, Tondini 1, Rotaru 2, Dall’Aglio, Zavagli 2, Ramondini 2,1, Rinaldo 5. All. Ferraresi e F. Tassinari.: Chirivì Grassi, Cappellari, Milano, Lettera 3, Bernert Diaz 7, Arena 5, Galan Garcia 2, Rella, Didone, Fragnito 3, Cuzzi 2, Mendo 1. All. Russo e Fiorillo. Arbitri: Giovanni Fasano e Antonio Lorusso. Note: primo tempo 11-15. A 30 secondi dalla fine del match traentra in campo Riccardoper tirare il rigore che poi si riveleràperché nel tempo rimanente i salernitani non segnano, in modo che il punteggio finale è 24-23 a favore della formazione allenata, vista l’assenza di Mariano Ortega, da Fabrizio Tassinari e Simone Ferraresi.