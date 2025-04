Ilrestodelcarlino.it - Il patto per l’oliva Dop. C’è l’accordo tra i consorzi:: "Facciamo crescere la filiera"

E’ stata formalizzata ieri una importante intesa tra ilo di Tutela e Valorizzazione delAscolana del Piceno Dop, le associazioni di categoria Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri e ilo di Tutela e Valorizzazione dell’Olio Extra Vergine di Oliva IGP Marche. Come noto le olive della varietà ’Ascolana Tenera’ sono vendute dagli olivicoltori ad un prezzo molto elevato se destinate alla salamoia, in quanto le olive da mensa sono l’ingrediente caratterizzante le olive ripiene Dop. Da oggi, gli olivicoltori avranno la garanzia che anche le olive della varietà ’Ascolana Tenera’ di dimensione inferiore rispetto alla misura necessaria alla certificazione come ’Oliva Ascolana del Piceno Dop’ saranno acquistate da parte dei produttori di Olio Igp Marche ad un vantaggioso prezzo concordato.