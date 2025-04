Ilrestodelcarlino.it - Frana la strada a Fonte di Campo. I residenti rimangono isolati:: "Ci sono tanti detriti da rimuovere"

Il maltempo, con le intense piogge, che nelle scorse ore hanno colpito il Piceno, continua a far danni. Un’importanteha interessato laperdi, sopra lo stadio, sul postointervenuti i vigili del fuoco per valutare l’entità dei danni e mettere in sicurezza l’area. La pioggia insistente sta mettendo a dura prova il territorio e in evidenza le vulnerabilità di alcune aree. Laha interessato lache si inerpica sopra lo stadio di Ascoli e che conduce ad alcune ville, cherimaste isolate, praticamente nonraggiungibili con i mezzi. Le autorità hanno deciso di chiuderla temporaneamente al traffico veicolare per motivi di sicurezza. La scarpatale interessata dal crollo è infatti in precarie condizioni di stabilità con la possibilità di ulteriori distacchi sia di materiale roccioso che sciolto, da qui la decisione di chiudere, a tutela della pubblica incolumità anche per il permanere delle condizioni di allerta meteo.