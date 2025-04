Lanazione.it - Montemurlo sconfitto. Valbisenzio, così non va

Leggi su Lanazione.it

Per il terzo weekend consecutivo, siache il Centro Minibasketfiniscono al tappeto. In occasione del 26° turno di Divisione Regionale 1 di basket, nel raggruppamento A i Lions vengono battuti in trasferta da Valdicornia, mentre la compagine guidata da coach Bertini si arrende sul campo amico di fronte alla capolista del girone B, Certaldo. Partiamo dai biancorossi, che dopo un ottimo avvio (2-8) vedono le proprie percentuali al tiro crollare, mentre i locali aggiustano la mira e infilano tre triple consecutive.fatica a trovare la via del canestro ei livornesi ne approfittano per scappare sul 26-13 al 10’. La musica non cambia nella seconda frazione e all’intervallo gli ospiti devono recuperare 15 punti sul 49-34. Nel terzo periodo invece ci pensano Guazzini, Riccio e Zardo a riavvicinare i Lions, che comunque sono sotto 71-62 al 30’.