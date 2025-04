Inter-news.it - Barella capitano di Milan-Inter! Novità al suo fianco per Inzaghi – CdS

Nicolò, senza Lautaro Martinez, sarà ildell’nella sfida di questa sera contro il. In Coppa Italia il centrocampista sarà affiancato da unaper il Corriere dello Sport.LEADER – Lautaro Martinez ha dato definitivamente forfait ieri sera. Ha provato di tutto per esserci, ma lo staff medico preferisce non forzare e Simonesarà così privo della sua punta titolare. Nemmeno la panchina per l’argentino, che lascerà la fascia diall’altro leader di questa squadra: Nicolò. Per lui sarà la prima partita di Coppa Italia in questa stagione, la seconda se si vogliono contare i cinque minuti finali di-Lazio.per il sardo ha un sapore particolare. Il motivo? Non ha mai segnato in un derby da quando è arrivato ao.COMPAGNO – La grandenon riguardain campo, che rimane una scelta obbligata a causa della sua squalifica in campionato per la trasferta di Parma.