Lo Zodiaco Ravenna promosso in serie B | Risultato incredibile

Loha conquistato la promozione inB, traguardo che stava inseguendo da tre anni. La perseveranza, la fiducia nel progetto e la tenacia hanno fatto sì che l’obiettivo non venisse mai accantonato e quest’anno il Campionato diC FGI ha premiato la squadra composta da Emma Brandolini, Jasmin De La Caridad Medina, Bianca Parmigiani, Matilde Trogliero e Virginia Vinci con il primo posto, coronato dall’oro vinto nell’ultima tappa di campionato, garantendo il tanto atteso salto inB. "Quello che rende questa promozione ancora piùè il fatto che, durante questi anni, abbiamo dovuto affrontare una sfida aggiuntiva – spiegano i dirigenti -: la quasi totale mancanza di strutture adeguate per allenarsi. La squadra ha dovuto fare i conti con palestre inadeguate, spazi e orari insufficienti per potersi allenare come richiesto da una competizione di questo livello.