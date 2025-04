Lanazione.it - Chiera e Arrigoni, colonne Herons. La vecchia guardia fa la differenza

Leggi su Lanazione.it

MONTECATINI TERME Due anni e mezzo, una Coppa Italia di B Nazionale e una quasi promozione in A2 dopo sono sempre loro leportanti della FaboMontecatini: sono passati giocatori, dirigenti, collaboratori, anche una "leggenda" come Marco Giancarli, ma Adriane Marcosono ancora lì, a tirare la carretta e a risultare decisivi una domenica sì e l’altra pure per i colori rossoblù. Arrivati dalla A2 a fine 2022 per risollevare le sorti della neopromossa Fabo nell’allora Serie B a 48 squadre (e 4 gironi) e per costituire l’ossatura deglidel futuro, si può dire che i due giocatori hanno assolto in pieno il loro compito. Nell’immediato, contribuendo in maniera sensibile allo straordinario filotto di 14 vittorie consecutive che catapultò gli "aironi" dai bassifondi della classifica ai playoff 2022-2023, ma anche nel medio lungo termine: ancora oggi infattisono dueportanti della squadra di coach Federico Barsotti e il peso dellasi è fatto sentire eccome nella rinascita rossoblù.