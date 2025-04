Pianetamilan.it - Milan, tutti i gol nel derby contro l’Inter nella stagione 2024-2025 | VIDEO

In questa, neil'Inter, due vittorie e un pareggio per iltra Serie A e Supercoppa Italiana: rivedii golDalla rimonta con vittoria in Supercoppa Italiana fino agli scontri in Serie A. Ilquest'anno non ha mai perso nell'Inter. Oltre ad alzare la coppa in Arabia Saudita, i rossoneri hanno ottenuto sempre dei punti fondamentalila squadra di Simone Inzaghi. In campionato l'andata è finita 2-1 mentre al ritorno 1-1. Alla vigilia del doppiodi Coppa Italia l'Inter è avvertita . occhio alla squadra di Sérgio Conceição.