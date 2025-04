Sport.quotidiano.net - Volley In Serie C femminile. Lunigiana rivitalizzato. Piegato il Migliarino

TeamTEAM: Ambrosiani, Andreini, Brizzi, Bruno Francesca, Bruno Giada (L), Gorgoglione (C), Leri, Marck, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani (L), Zonca. All.: Cordiviola-Bragoni.: Barracco, Caciagli, Calzecchi, Caponi, Cenghiaro (L), Crovetti, Della Crovetti, Frassi, Innocenti (C), Lemmi (L), Manieri, Marinai, Rossellini, Rossi. All.: Bertini.Arbitro: Bernardo Grassi.Parziali: 26/24, 22/25, 25/21, 25/22. PONTREMOLI – LaTeamimpegnato nella 24ª giornata ditorna alla vittoria per 3-1 contro il, interrompendo unadi due stop consecutivi. La gara al “PalaBorzacca“ che ha registrato il pubblico delle grandi occasioni ha avuto fasi di gioco molto esaltanti alternate da altre in cui gli errori l’hanno fatto da padrone.