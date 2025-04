Sport.quotidiano.net - L’Allianz vuole... l’ Europa. Challenge Cup nel mirino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Smaltita la delusione per il ko nei quarti dei playoff scudetto di Superlega, alMilano rimane un solo obiettivo: i playoff per il quinto posto che mettono in palio l’ultima delle coppe europee per importanza, la Cev Challege Cup (vinta dai meneghini nella stagione 2020/21). La squadra di Roberto Piazza affronterà, nel gironcino di sola andata, le altre eliminate dalla corsa per il tricolore, più la nona e la decima al termine della regular season, per un totale di tre partite casalinghe e due esterne. Si riparte sabato alle 20 da Verona con gli scaligeri che hanno chiuso la stagione al quarto posto. Poi, i lombardi giocheranno in casa il 13 aprile, alle ore 18 contro Modena e sempre alCloud, mercoledì 19 aprile alle 20.30 contro Padova. Dopo, saranno impegnati a Porto San Giorgio contro Grottazzolina mercoledì 23 aprile alle 20.