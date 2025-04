Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 7 all’11 Aprile 2025: Umberto È Il Vero Padre Di Odile!

Ildal 7: si scopre cheè ilbiologico di Adelaide. Lui non riesce più a mantenere il segreto!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 7, si assisterà all’evoluzione del malore di Adelaide. Quest’ultima avrà un dialogo molto importante congrazie al quale i telespettatori scopriranno che è proprio lui ildi, segreto che finora era rimasto sepolto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Lea arriva a Milano e fa sapere che sta cercando un luogo dove nascondere la piccola Anita, perché ha ricevuto minacce molto serie e teme per l’incolumità della bambina.