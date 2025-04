Ilgiorno.it - Case del personaggi illustri: gli 8 luoghi aperti in Lombardia il 5 e 6 aprile 2025

Sono 8 le realtà dellache prendono parte alle Giornate Internazionali delledella Memoria e dei Musei di personalitàche si terranno in tutto il mondo il 5 e 6, nell’ambito dell’evento promosso dall’Associazione nazionaledella Memoria. Partendo da Milano, l’Atelier Vincenzo Balena è aperto gratuitamente per una visita fra sculture, disegni e dipinti, mentre Villa Bernasconi di Cernobbio in provincia di Como include nel biglietto d’ingresso la possibilità di prendere parte al laboratorio “Stampare con il legno”. Partecipa anche la Casa di Andrea Mantegna di Mantova dove si potranno visitare le mostre "Andrea Mantegna 1431-1506 Pittore Mantovano" e “Le collezioni fotografiche della Fondazione Bam”. In provincia di Cremona, ecco la Fondazione Francesco Arata a Castelleone aperta con ingresso gratuito, la Fondazione Mario Coppetti a Cremona (ingresso gratuito), il Museo Diotti a Casalmaggiore (visita guidata gratuita).