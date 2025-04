Amica.it - Nulla è come appare nella black comedy di Prime Video, "Holland", con una bravissima Nicole Kidman e un sorprendente Gael Garcia Bernal

Leggi su Amica.it

Esiste davvero un posto negli Stati Uniti che sembra un villaggio olandese. Si chiama, appunto, ed è in Michigan. Cioè il luogo in cui è ambientata la nuovady die il cast di “”Diretto da Mimi Cave, questady ha un cast davvero eccezionale. La protagonista ènell’ennesimo ruolo che mette in luce tutte le sue sfumature attoriali. E ci ricorda che grande attrice sia.Accanto a lei, un, di solito allergico a queste produzioni hollywoodiane. Il Matthew Macfayden di Succession, altrettanto ambiguo. E l’irlandese Jude Hill (in orignale riesce a cambiare il suo accento alla perfezione), indimenticabile alter ego di Kenneth Branagh in Belfast.