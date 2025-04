Ilfattoquotidiano.it - “La strage di Pizzolungo è avvolta nel mistero, ancora oggi molti punti oscuri”: parla il procuratore di Trapani

Quella diè la più misteriosa delle stragi di Cosa Nostra. Una definizione particolarmente rilevante, soprattutto se a formularla è Gabriele Paci:è ilcapo di, ma in passato ha lavorato per anni a Caltanissetta, dove ha contribuito a svelare uno dei più gravi depistaggi della storia italiana, cioè quello di via d’Amelio. “Noi disappiamo pochissimo: tra le tante stragi siciliane, è quella rimastapiù di altre da una coltre di misteri”, dice il magistrato al Fatto Quotidiano.Frazione del comune di Erice affacciata sul mare, è qui che il 2 aprile del 1985 Cosa Nostra tenta di uccidere il giudice Carlo Palermo: da pm di Trento aveva condotto le indagini su un traffico internazionale di armi e di droga. Un’inchiesta in grado di provocare anche roventi polemiche politiche.