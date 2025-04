Quifinanza.it - Gruppi di autoconsumo e Comunità energetiche, proroga di 8 mesi per gli aiuti

Leggi su Quifinanza.it

È statata la scadenza per richiedere gli incentivi destinati aidie alleRinnovabili (Cer). Il Gse (Gestore dei Servizi Energetici) ha fatto slittare il termine ultimo per presentare le domande di contributo.Un’ottima notizia soprattutto per i piccoli Comuni, che possono concretamente lavorare allo sviluppo di modelli energetici sostenibili, con una partecipazione attiva dei cittadini alla transizione ecologica.Quando e come fare domanda per ricevere gli incentiviLa scadenza per presentare la domanda per glidestinati aidie alleRinnovabili, inizialmente fissata al 31 marzo, è stata posticipata al 30 novembre 2025. Il finanziamento, previsto dal Pnrr, consiste in un contributo a fondo del 40% dei costi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati aio alle CER nei comuni con meno di 5mila abitanti.