Ilnapolista.it - Le magie e i lampi di Neres sono mancati come l’ossigeno nel febbraio nero del Napoli (Gazzetta)

Ilsi prepara alla sfida contro il Bologna, una partita tutt’altro che facile, Conte lo aveva detto prima che la formazione di Italiano stracciasse l’Empoli in Coppa Italia. Il tecnico può finalmente contare su tutti i suoi uomini e soprattuto suscrive ladello SportLeggi anche: La poltrona di Kvaratskhelia è ancora vuota: néné Okafor ne hanno preso il posto“il rientro diin attacco potrà regalare quellee queidi classe chenel. C’è un dato che più di tanti emerge nella frenata azzurra: nel 2025 ilfatica tanto a vincere lontano dal Maradona. Dove aveva cominciato con due vittorie meravigliose a Firenze (unica big a riuscirci) e Bergamo, prima di incepparsi: la media punti in trasferta nel 2024 era di 2,2 in 9 gare, quella del 2025 è di 1,5 in 6.