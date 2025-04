Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, una novità sul ponte di comando. Oriano Valentini fa il suo ingresso nel Cda

Un nuovonel Cda della Carpegna Prosciutto., titolare diGroup Paper, dopo appena un anno e mezzo da consorziato, entra così nel gruppo ristretto più importante, quello di chi è chiamato a prendere le decisioni. La sua azienda di cartotecnica, che lavora per il settore del mobile ed è l’unica realtà specializzata in questa particolare tecnologia, aveva aderito al Consorzio con grande entusiasmo nell’agosto del 2023. "Sono molto felice di fare il mionel Consiglio di amministrazione del Club di cui sono sempre stato tifoso e che ho sempre seguito sui parquet di tutta Italia. Da parte mia - promette-, posso garantire che non verranno mai meno l’impegno e la passione nei confronti di questa storica e gloriosa società. Lavorerò quotidianamente a stretto contatto con gli altri dirigenti e con tutto il Consorzio Pesaro Basket per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati di centrare".