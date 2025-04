Ilfattoquotidiano.it - Giornata sull’autismo, le famiglie: “In Italia norme d’avanguardia, ma troppo spesso le Regioni non le applicano”

Una vita in salita, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 e quasi sempre da sole ad affrontare una miriade di difficoltà. Questa è la situazione in cui sono costrette a vivere le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro. Insono tante le criticità per le 600mila persone autistiche, in aumento del 10% negli ultimi vent’anni (Fonte: Angsa).I problemi sono molteplici come la mancanza di una diagnosi tempestiva (ci vogliono in media tre anni prima di ottenerla), l’assenza di una rapida-efficace presa in carico nei primi anni d’età, la forte carenza di supporto psico-sociale e terapie gratuite, un numero esiguo d’insegnanti di sostegno specializzatie una volta divenuti maggiorenni la loro condizione peggiora ulteriormente. Vi sono le difficoltà del sistema socio-sanitario che dovrebbe invece tutelarne i diritti per una vita dignitosa e l’esclusione dal mondo del lavoro soprattutto nei casi più gravi (meno dell’1% delle persone autistiche ha un impiego in).