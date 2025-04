Sport.quotidiano.net - Il Seregno centra la settima, la Vis Nova è nel mirino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilvince lapartita consecutiva (la nona delle ultime dieci) e riduce ad appena un punto le distanze dalla capolista Vische non va oltre lo 0-0 nella trasferta di Colico. Da capire se il pareggio della capolista ottenuto in provincia di Lecco sia il punto di ripartenza dopo un mese di marzo eccessivamente intenso (otto partite in ventotto giorni!) e poco fortunato dal punto di vista dei risultati oppure la conferma di un calo comunque fisiologico dopo una stagione costantemente al vertice. Ce lo diranno le prossime tre partite di un campionato di Promozione mai così avvincente e incerto dopo un dominio durato sei mesi da parte dei ragazzi di mister Raspelli che ora stanno pagando dazio specie per il doppio impegno con la Coppa. Va di slancio invece ilche “assorbiti“ i rinforzi di dicembre non perde più un colpo.