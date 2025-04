Ilrestodelcarlino.it - Jesina, subito la gara verità contro la Fermignanese

Non è stata solo la gioia di una notte, ma lanel fine settimana ha conquistato la vetta del girone A di Promozione. Coronando così una rincorsa durata svariate settimane, recuperando punti su punti fino al sorpasso effettuato sabato, con la vittoria casalinga di misurail Marina. "Dove abbiamo iniziato un po’ timorosi, ma poi la squadra ha ribaltato nel secondo tempo il risultato, meritatamente, creando tante occasioni. Complimenti ai ragazzi" le parole di mister Omiccioli. Una vittoria in attesa del risultato di Lunano domenica dove era impegnata l’ormai ex capolista. Che non è andata oltre il pareggio, senza reti, come all’andata. Ma adesso viene il difficile. Perché nel fine settimana a Fermignano ci sarà proprio lo sdiretto, con la, nuova capolista, che parte in vantaggio.